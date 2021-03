Für den Wettbewerb „Jugend musiziert“, bei dem in diesem Jahr pandemiebedingt die Regionalentscheide ausfielen und stattdessen für Teilnehmer ab Altersgruppe III in digitaler Form auf Landesebene stattfanden, liegen jetzt die ersten Ergebnisse vor: Das Haßlocher Duo Nico Schwinn und Eric Nazarenus erreichte mit der maximalen Punktzahl 25 einen ersten Preis in der Kategorie „Klavier vierhändig“ und die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb, der über Pfingsten teilweise in Präsenz in Bremen und Bremerhaven und teilweise digital ausgerichtet wird. Dort wird die Mittelhaardt auch noch durch zwei erste Preise aus Neustadt vertreten: Johanna Hoffmann (Euphonium) und Benedikt Jahn (Tenorhorn), die beide in der Solo-Bläser-Wertung erfolgreich waren. Weitere erste Preise, aber ohne Qualifikation für die nächste Stufe, erreichten Magnus Gorus (Lambrecht) und Nora Führer (Maikammer) sowie Catharina Mohr und Katharina Formanski (beide Neustadt) in der Klavier-Duo-Wertung. Zweite Preise erzielten außerdem Luisa Wallbraun (Querflöte, Neustadt), Franziska Jahn (Klarinette, Neustadt) sowie Sascha Müller (Neustadt) und erneut Magnus Gorus (Klavier vierhändig).

Insgesamt nahmen rheinland-pfalz-weit 322 junge Musikerinnen und Musiker an diesem besonderen Landeswettbewerb teil, bei dem die musikalischen Beiträge zur Begutachtung durch die circa 90 Juroren als Video eingereicht werden mussten. Er ist auch noch nicht komplett abgeschlossen: Am 19. und 20. Juni stehen noch die Wertungen für Schlagzeug- und besondere Ensembles an.