Jedes Jahr werden Schüler für ihre Entwicklungen bei „Jugend forscht“ ausgezeichnet. Der Lachen-Speyerdorfer Dieter Hofherr liest das immer mit großem Interesse. Denn ihm hat der Wettbewerb vor 53 Jahren die Tür zu einer besonderen beruflichen Laufbahn geöffnet.

Automatisierter Haarschneider, Algen-Wachstumslogger oder eine Co 2 -Ampel: So lauten die Titel einiger „Jugend forscht“-Projekte in diesem Jahr. Als sich 1968 vier