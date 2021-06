23 Auszeichnungen hat die Jugend-forscht-AG in diesem Jahr nach Neustadt geholt. Oberbürgermeister Marc Weigel will die Leistungen der Jungforscher würdigen und wird ihnen am Montag um 17 Uhr auf dem Marktplatz die „Jugend forscht“-Urkunden überreichen. Auch Bürger, die neugierig auf die Projekte der Jugendlichen sind, können am Montag auf den Marktplatz kommen: Ab 15 Uhr werden einige Arbeiten präsentiert. Die Bandbreite bei den diesjährigen Projekten war groß. Es ging unter anderem um diese Fragestellungen: Wie kann man mit Hilfe künstlicher Intelligenz bei einer Weinblatt-Krankheit schnell erkennen, um welche Erkrankung es sich handelt? Könnte nicht der Schulranzen automatisch erkennen, ob man alles eingepackt hat, was man für den Tag benötigt? Warum muss man eigentlich zum Mülleimer gehen, könnte nicht der Mülleimer herkommen? „Wir sind sehr zufrieden, dass wir unter den schwierigen Corona-Bedingungen wieder so erfolgreich sein konnten“, freut sich Sergej Buragin, Leiter der Jugend-forscht-AG.