Eine Spende über 1800 Euro hat die Evangelische Gemeinschaft Lachen-Speyerdorf an den Arbeitskreis Ukraine-Pfalz übergeben. Das Geld stammt aus der Christbaum-Sammelaktion ihrer Kinder- und Jugendgruppen Anfang 2023. Pfarrer Stephan Oberlinger bezeichnete die Spende als wichtigen Beitrag für die Ukrainearbeit in und von Lachen-Speyerdorf. Außer mit Spendenaktionen halfen die Jugendgruppen der Evangelischen Gemeinschaft bereits mehrfach beim Beladen der Lkw, die mit Hilfsgütern in die Ukraine fahren.