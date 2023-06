Sachlich statt hitzig: Beim Schülerwettbewerb „Jugend debattiert“ diskutieren junge Leute in einem festen Format gesellschaftliche Fragen. Luise Goldmann aus Neustadt ist darin eine der Besten in Deutschland.

Wenn Luise Goldmann den Raum betritt, fällt eines zuerst auf: Die 15-Jährige aus Neustadt hat für ihr Alter eine erstaunliche Präsenz. Selbstsicher, eloquent und strukturiert wirkt die Zehntklässlerin des Leibniz-Gymnasiums im Gespräch. Dabei ist sie erst seit ein paar Monaten in der Debattier-AG ihrer Schule. Am Debattieren gefällt ihr, „dass Themen sachlich statt emotional aufgeladen diskutiert werden“.

Goldmann betont: „Man muss die eigene Meinung außen vor lassen.“ Denn ob man in einer Debatte für oder gegen eine Sache argumentieren muss, entscheidet sich erst kurz vor Beginn. Es müssen also für beide Positionen Argumente gefunden werden. „Manchmal überdenkt man die eigene Sichtweise dadurch auch noch einmal.“ Ihr sei es wichtig, Schwarz-Weiß-Denken abzulegen, denn die meisten politischen Fragestellungen seien zu komplex, um sie nur von einer Seite zu betrachten. „Ich habe durchs Debattieren gelernt, differenzierter auf Themen zu schauen.“

Darin ist Goldmann richtig gut – so gut, dass sie sich als eine von 64 Schülerinnen und Schülern gegen 200.000 andere Teilnehmer bis zum Bundeswettbewerb von „Jugend debattiert“ durchgesetzt hat. Allein dieser Erfolg mache sie schon „super glücklich“. Dahinter stecke aber auch viel Arbeit, zum Beispiel belegte sie ein fünftägiges Rethorik-Seminar im Vorfeld des Finales. „Das war sehr intensiv, und ich habe extrem viel gelernt, beispielsweise wie man eine Debatte richtig plant.“ Die Sprachfertigkeiten, die sie sich durch die Debatten angeeignet hat, helfen ihr nach eigenen Aussagen auch in anderen Bereichen. „Man nutzt mit der Zeit eine gehobenere Sprache“, erklärt Goldmann.

Vorbereitung ist alles

Eine Debatte dauert 24 Minuten und besteht aus Eröffnung , freier Aussprache und Schlussrunde . „Das ist oft nicht genug Zeit, um alles anzusprechen“, sagt Goldmann. Die Debattierer müssen sich also klar und präzise ausdrücken. Für die 15-Jährige kein Problem: Sie sei eher der ruhige Typ und habe die Stärke, Dinge auf den Punkt zu bringen. Bewertet wird nach den Kriterien Sachkenntnis, Ausdruck, Gesprächsführung und Überzeugungskraft. Thematisch sind die Debatten abwechslungsreich: Mal geht es um eine Weideprämie oder E-Scooter, dann wieder um das Familienwahlrecht oder die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Schulen.

Bei der Themenvielfalt muss die Vorrecherche gründlich sein. Goldmann hat für das Finale über Wochen Studien, Berichte und Meinungsbeiträge zu den Problemstellungen gelesen. „Das war schon ziemlich umfangreich“, erinnert sich die Schülerin. Ihre größte Unterstützung in dieser Zeit sei ihre Mutter gewesen, die emotional immer für sie da sei und mit ihren Kenntnissen in Naturwissenschaften weitergeholfen habe.

Ticket für Alumni-Programm

Am Abend vor dem Finale sei sie schon aufgeregt gewesen. „Das erste Wort auf der Bühne ist immer ein bisschen Überwindung, aber sobald man drin ist, ergibt sich zu viert ein Gespräch.“ Und das lief gut für die Gymnasiastin, sie belegte am Ende den vierten Platz. Damit gehört sie bundesweit zu den acht Besten, die dafür ins Alumni-Programm eintreten dürfen, das sich für die Förderung demokratischen Handelns und die Debattierkultur stark macht. „Da sind coole Leute dabei, mit denen man dann auf gemeinsame Veranstaltungen geht.“ Schon der Austausch mit anderen politisch Interessierten in Berlin sei schön gewesen. Einige von ihnen wird sie bald wiedersehen: Die stärksten jungen Debattierer gehen auf ein siebentägiges Seminar, um ihre Redekunst weiter zu verbessern.

Wenn Goldmann gerade nicht die besten Argumente sucht, trifft sich die 15-Jährige gerne mit Freunden, macht Kampfsport, spielt Klavier und tanzt. Nach der Schule könnte sich die Gymnasiastin vorstellen, vielleicht Politikwissenschaften, Psychologie oder internationale Beziehungen zu studieren.