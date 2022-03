Wie in den zwei vergangenen Jahren zeigten Schülerinnen und Schüler des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums (KRG) in Neustadt beim Regionalwettbewerb „Jugend debattiert“ am 8. März am Leibniz-Gymnasium, dass sie fair, aber auch erfolgreich debattieren können.

Annette Ullrich (MSS 11) ist Regionalsiegerin der Oberstufe, dicht gefolgt von Haakon Bührer (MSS 11). In der Finaldebatte beschäftigten sie sich mit der Frage, ob der Ruf des Muezzins in Neustadt erklingen darf. Beide KRG-Schüler werden im April beim Landeswettbewerb in Mainz antreten.

In der Altersgruppe der Mittelstufe erreichte KRG-Schülerin Fabienne Walter (10b) ebenfalls das Regionalfinale: Sie belegte in der Debatte, ob die Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen nach dem 20. März weitergeführt werden sollen, den dritten Platz. rhp