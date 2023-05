Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie ist Mitte 20 und nach ihrer ersten Station in Neustadt eher per Zufall in Speyer gelandet. Jetzt macht die Kolumbianerin Catalina Olave-Munoz hier eine Ausbildung. Im JSV Speyer schätzen sie ihren Einsatz und ihre Disziplin. In ihrer Heimat ist sie ein Judostar.

Was bedeutet Gemeinnützigkeit? Wie funktionieren Exceltabellen? Und was heißt eigentlich Prokura? Wer Sport- und Kauffrau werden will, muss Antworten liefern. Catalina Olave-Munoz ist gerade dabei.