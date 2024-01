Die Lebenshilfe Neustadt feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Beim Neujahrsempfang zum Jubiläumsauftakt würdigte Oberbürgermeister Marc Weigel die Leistung der Lebenshilfe in den vergangenen Jahren und verwies auf ein neues Wohnhaus, die erweiterte integrative Kita Regenbogen sowie den Ausbau der Tagesförderstätte mit neuer Kerzenwerkstatt. 1964 taten sich 24 Eltern in Neustadt zusammen und gründeten die örtliche Lebenshilfe. In den letzten 60 Jahren hat sich die Lebenshilfe Neustadt zu einer Organisation mit vielfältigen Angeboten für Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit Behinderung entwickelt. Mit inzwischen 250 Mitarbeitenden gehört die Lebenshilfe zu den größten Arbeitgebern in Neustadt. Vorstandsvorsitzender Heinz Busch kündigte an, dass weitere integrative Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.