Weidenthal. Das Jubiläum 775 Jahre Weidenthal soll am 28. August um 17 Uhr mit einer Feierstunde in der evangelischen Kirche begangen werden. Die Gemeinde hatte erst 2021 erfahren, dass entsprechende Dokumente darauf verweisen.

Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) informierte im Gemeinderat am Mittwoch über die Pläne zum Jubiläum. Wie berichtet, hatten Kretner und die Mitglieder des Gemeinderats erst im vergangenen Jahr erfahren, dass Weidenthal erstmals vor 775 Jahren in einer Urkunde erwähnt worden war. Man sei von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Gemeindearchivs „aufgeklärt“ worden, erklärte Kretner in der Ratssitzung.

Das Kuratorium der Weidenthaler Vereine werde die geplante Feierstunde organisieren, erläuterte Kretner. Vorgesehen sei, dass ein Historiker über die Geschichte der Gemeinde referiert, außerdem seien Darbietungen der kulturellen Vereine von Weidenthal und verschiedene Grußworte geplant. Der Turnverein Weidenthal wird laut Kretner zum Abschluss der Feierstunde einen kleinen Imbiss anbieten. ann