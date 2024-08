Der ehemalige Kirchenpräsident Eberhard Cherdron hält am Montag, 2. September, einen Vortrag zum Thema „500 Jahre evangelisches Gesangbuch – Brauchen wir noch ein neues Gesangbuch?“ (Diakonissenhaus, Langgasse 109, 16 Uhr). Cherdron wird zum Jubiläum des evangelischen Gesangbuches nicht nur einen Rückblick auf die Geschichte darstellen, sondern auch der Frage nachgehen, ob und warum ein neues Gesangbuch gebraucht wird. Seit 2020 wird an einem neuen Gesangbuch in der evangelischen Kirche gearbeitet. Auch darüber informiert Cherdron. Darüber hinaus wird gesungen – alte und neue Lieder. „So werden Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht auch ein wenig Zukunft von evangelischer Kirchenmusik und evangelischem Gottesdienst sichtbar“, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnahme ist kostenlos.