Auf 75 Jahre Vereinsgeschichte zurückgeschaut und langjährige Mitglieder geehrt hat der VfB Haßloch bei seinem Ehrenabend. Wie der Verein mitteilt, konnte der Erste Vorsitzende Matthias Gillich zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Bürgermeister Tobias Meyer, Altbürgermeister Lothar Lorch, die SWFV-Kreisvorsitzende Dana Burkard und das VfB-Gründungsmitglied Erwin Steidel.

Der Vereinsvorsitzende blickte mit vier Kurzfilmen und zahlreichen Fotos auf die 75-jährige Vereinsgeschichte zurück. Der VfB Haßloch entstand im Jahr 1951 aus der Deutschen Jugendkraft (DJK). Bereits bei der Gründungsversammlung am 30. April 1951 traten 51 Mitglieder dem Verein bei. Heute zählt der VfB rund 750 Mitglieder.

Im Jubiläumsjahr gibt es eine Jubiläumszeitschrift, die aktuell noch gedruckt wird, wie der Verein mitteilt, und ein Jubiläumspräsent zu kaufen, bestehend aus zwei Flaschen Wein und einem Dubbeglas mit VfB-Wappen. Der Erlös einer Spendenkampagne fließt in die Renovierung des Kunstrasenplatzes, die für die Jahre 2029/2030 angesetzt ist.

Die Geehrten

Gründungsmitglied (75 Jahre Vereinsmitgliedschaft): Erwin Steidel

Silberne VfB-Ehrennadel für besondere Verdienste: René Gluch

Goldene VfB-Ehrennadel für besondere Verdienste und bronzene SWFV-Ehrennadel: Uwe Renner

VfB-Ehrenmitgliedschaft für besondere Verdienste und bronzene SWFV-Ehrennadel: Paul-Rudolf Damm und Peter Schlegel

VfB-Ehrenmitgliedschaft für besondere Verdienste und silberne SWFV-Ehrennadel: Gerhard Gyarmaty und Matthias Gillich

Silberne VfB-Ehrennadel für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit und DFB-Ehrenamtsuhr: Fabian Holz

VfB-Ehrenmitgliedschaft für besondere Verdienste und DFB-Ehrenamtsuhr: Siegfried Gillich