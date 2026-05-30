Einen denkwürdigen Abend bereiteten der preisgekrönte Pianist Joseph Moog und die Staatskapelle Halle begeisterten Besuchern im Saalbau mit Werke n von Beethoven.

Die Aufführung von Beethovens 5. Klavierkonzert und seiner 5. Sinfonie bildeten zugleich den (inoffiziellen) Auftakt für „1832. Das Fest der Demokratie“.

Soll sich die Kunst in den Dienst einer „Sache“ stellen? Die Frage lässt sich freilich nicht so leicht beantworten, wie sie zu formulieren ist. Einiges spricht ja dafür, die absolute Freiheit der Kunst einzufordern, sie nicht abhängig von etwas außerhalb ihres Bereichs Liegenden sehen zu wollen – seien es nun politische oder wirtschaftliche Angelegenheiten. Allzu leicht könnten skrupellose Machthaber ihre Werke zur Verführung der Bürger missbrauchen.

Inspiriert von Werten wie Freiheit und Frieden

Andererseits spricht nichts dagegen, wenn sich Künstler von allumfassenden menschlichen Werten wie Freiheit, Frieden und Brüderlichkeit inspirieren lassen. In diesem Geist hat nicht zuletzt der Komponist Ludwig van Beethoven gewirkt, wovon seine berühmte, 1824 uraufgeführte 9. Sinfonie d-Moll, op. 125, beeindruckend Zeugnis ablegt. Man denke nur an die Vertonung von Friedrich Schillers Gedicht „An die Freude“.

In die Reihe dieser großen Werke mit einer humanistischen Botschaft zählen Beethovens am Donnerstag im Saalbau aufgeführtes 5. Klavierkonzert Es-Dur, op. 73, und seine 5. Sinfonie c-Moll, op. 67. Mit dem bedeutenden Unterschied zur „Neunten“, dass sich hier das musikalische Geschehen rein instrumental statt auch vokal abspielt. Wodurch der universelle Charakter der beiden Werke allerdings sogar noch gewinnt. Schließlich verstehen bekanntlich die Tonsprache potenziell Menschen mit ganz unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen.

Ansprache von Oberbürgermeister Marc Weigel

Bevor am Donnerstag der aus Neustadt stammende und mit zahlreichen renommierten Preisen bedachte Pianist Joseph Moog (38) und die kompakt besetzte Staatskapelle Halle unter der Leitung ihres 1. Kapellmeisters Andreas Wolf das 5. Klavierkonzert von 1809 erklingen ließen, begrüßte Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel die Besucher im fast ausverkauften Saalbau mit nachdrücklichen Hinweisen auf den Zusammenhang, in dem dieses Konzert spielt: die Erinnerung an das Hambacher Fest vom 27. bis zum 30. Mai 1832 auf dem Hambacher Schloss als Geburtsstunde der deutschen Demokratie.

Die Herrschaft des Volkes, was ja Demokratie wörtlich bedeutet, sei auch heute kein Selbstläufer, betonte Weigel. Auch Beethoven habe schon gewusst: „Freiheit ist nicht selbstverständlich.“ Eine freiheitliche demokratische Grundordnung müsse, um zu bestehen, stets von Neuem „mit Leben erfüllt werden“, sagte der Oberbürgermeister. Dafür notwendig seien Orte der Begegnung, Orte des Zuhörens. Solche wertvollen Räume schaffe nicht zuletzt die Kultur.

Marc Weigel informierte die Saalbau-Besucher nicht ohne Stolz über den hervorragenden Platz, den Neustadt beim deutschlandweiten Städtetags- und Musikkultur-Ranking der Gema und des SZ-Instituts unter 626 Mittelstädten belegt, nämlich den sechsten. Gleich darauf bekannte sich der Politiker dazu, ein Fan des gebürtigen Neustadters Joseph Moog zu sein, der den Namen seiner Heimatstadt weit in die Welt hinaus trage und dabei als überzeugender Kulturbotschafter wirke.

Alle Stimmen gleichberechtigt

Ein Wesenszug der Demokratie, die potenzielle Teilhabe aller mündigen Bürger an der politischen Willensbildung, findet in Beethovens 5. Klavierkonzert einen prägnanten Ausdruck. Denn hier kommen alle vertretenen Instrumente, von den Pauken bis zu den Trompeten, gleichberechtigt „zu Wort“ – ob im Pianissimo oder Fortissimo. Wobei, der Form des Klavierkonzerts geschuldet, Joseph Moog am Piano am hellsten strahlt – aber eben nicht in der Art eines faschistoiden Alleinherrschers, sondern als Primus inter pares, also als Erster unter Gleichen. Ähnlich der Rolle des deutschen Bundeskanzler in seinem Kabinett.

Beeindruckend sind Joseph Moogs ebenso ausdrucksstarkes wie präzises Spiel und die äußerst genaue Abstimmung des Solisten mit der Staatskapelle Halle. Andreas Wolf, der sein Dirigat ebenso expressiv gestaltete, fand manches Mal den Blickkontakt mit Moog, um sein „Orchesterschiff“ sicher an allen Klippen des rund 40-minütigen Werks in drei Sätzen vorbei zu manövrieren. Was ihm glückte! Der Solist bedankte sich nach der vom Publikum mit minutenlangem, donnerndem Applaus und einigen „Bravo“-Rufen gefeierten Aufführung bei der Kapelle und deren Leiter. Dem Publikum dankte er per Zugabe.

„Schicksalssinfonie“ als überwältigende Erfahrung

Nach der obligatorischen Konzertpause folgte die Aufführung von Beethovens 5. Sinfonie, auch als „Schicksalssinfonie“ bekannt. „Da, da, da, daaa“ – das weltberühmte Leitmotiv durchzieht weite Teile des mehr als 30-minütigen, viersätzigen Werks. In der Interpretation von Andreas Wolf und seinem – im Vergleich zum 5. Klavierkonzert – erheblich angewachsenen Orchester leuchtete die Komposition, die in einer politisch unruhigen Zeit und vor dem Hintergrund der zunehmenden Schwerhörigkeit des Meisters, die um 1820 herum in der Taubheit gipfelte, entstanden war, blendend hell. So wurde das erkennbar dargestellte Ideal, dass alles mit allem verbunden ist, sich aber stets das Licht, die Schönheit, durchsetzt, den Besuchern zur überwältigenden Erfahrung.

In der durchweg überzeugenden Auslegung der 5. Sinfonie durch die Hallenser wurde für die Zuhörer sehr deutlich, dass es Beethoven offenbar auch darum ging auszudrücken, wie schnell Stimmungen ins Gegenteil umschlagen können – oder gar, wie beim Abschluss des einen oder anderen Satzes, abrupt dem Nichts, der Stille, weichen können. Auch in der Gestaltung der Pausen zeigte sich so die Meisterschaft dieses Orchesters.