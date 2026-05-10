Gegen alles ist ein Kraut gewachsen, heißt es. Das weiß auch Renate Bremicker. Für die Volkshochschule Deidesheim erklärt sie auf Kräuterwanderungen die Welt der Heilpflanzen.

„Versucht mal, anhand der Blätter rauszukriegen, was das ist.“ Renate Bremicker pflückt eine Pflanze vom Wegesrand, hält sie hoch und gibt sie dann weiter. Elf Frauen haben sich an diesem sonnigen Nachmittag in Deidesheim oberhalb des Friedhofs eingefunden, um an einer Kräuterwanderung teilzunehmen. Die Pflanze mit den winzigen Öldrüsen an der Unterseite macht die Runde; die Frauen rätseln, worum es sich dabei handelt. Renate Bremicker hat jedoch einen Tipp parat: „Sie blüht um Johannis!“ Die Antwort kommt natürlich prompt: Johanniskraut.

Das Öl, das aus der Pflanze gewonnen wird, finde vorwiegend in der Nervenheilkunde Anwendung, erzählt Bremicker – und rät, den Extrakt besser in der Apotheke zu kaufen, denn die Dosis in den Pflanzen schwanke stark. Auch „Brandöl“ zur Linderung von Verbrennungen lasse sich aus Johanniskraut herstellen. Aber: „Vorsicht mit der Sonne“, sagt Bremicker, denn das Öl könne zu Lichtschäden auf der Haut führen.

Kennt Kräuter von A bis Z

Die Heilpraktikerin, die bis vor ein paar Jahren noch eine eigene Praxis betrieben hat, weiß vieles zu berichten über Pflanzen, die wir im Alltag meist gar nicht wahrnehmen und die für ungeübte Augen einfach nur Grünzeug am Wegesrand sind. „Schon als Kind habe ich Pflanzen gesammelt und zu Hause bestimmt“, erzählt die 72-Jährige. Ihr Wissen über die Kräuter gibt sie gern weiter, sagt sie, und widmet die heutige Wanderung den Themen „Essen und Medizin“.

Dabei müssen die Teilnehmerinnen gar nicht weit gehen, denn die meisten Heilkräuter „sind neben unseren Füßen zu finden“, so Bremicker. Wie beispielsweise die Wiesenschafgarbe: Mit ihrer blutungsstillenden und antiseptischen Wirkung war diese früher nicht nur „eines der wichtigsten Kräuter für Frauen“ – als „Soldatenkraut“ wurde es auch von Soldaten zur Wundheilung eingesetzt.

Begutachten, anfassen, riechen

Die Kursleiterin rät, Pflanzen nicht nur nach ihrem Äußeren zu bestimmen, sondern sie auch anzufassen und an ihnen zu riechen. Die Frauen werden aufgefordert, Korbblütler zu bestimmen, wie den schwach giftigen Rainfarn, der früher für Wurmkuren verwendet wurde, oder das Jakobs-Greiskraut. Aber auch andere Pflanzenfamilien bringt ihnen Bremicker nahe. So zählt beispielsweise der Reiherschnabel am Wegesrand zu den Storchschnabelgewächsen. Frauen mit Kinderwunsch hätten diese Kräuter früher angewendet, so Bremicker – daher der Name.

Viel Interessantes rund um Pflanzen weiß die gebürtige Rheinländerin zu berichten. So sei die Wilde Malve auch als Käsepappel bekannt und wirke aufgrund ihrer Saponine lindernd bei Husten. Und der Persische Ehrenpreis schmecke gut im Salat und helfe bei Hautproblemen. Gänseblümchen und Löwenzahn kennen alle, aber dass diese auch gut schmecken? „Bei den Gänseblümchen kann ich alles verwenden“, verrät Bremicker, und auch beim Löwenzahn sei außer der Milch – sie kann allergische Reaktionen hervorrufen – nichts problematisch.

Klee, Zinnkraut und Hirtentäschel

Die Kursleiterin erzählt vom Klee, der „nie giftig“ sei und dessen dreiblättrige Form in Irland als Symbol für die Dreifaltigkeit stehe, und vom Zinnkraut, auch Schachtelhalm genannt, welches seit dem Erdaltertum auf unserem Planeten wächst. Blätter werden inspiziert, befühlt und zerrieben, und das Aussehen der Blüten, sofern schon vorhanden, wird besprochen. Den Frauen scheint die Erkundungstour viel Spaß zu machen. Gespannt lauschen sie Bremickers Vorträgen zu den einzelnen Kräutern.

Dabei gibt die Heilpraktikerin auch praktische Tipps. So empfiehlt sie, die Schoten des Hirtentäschels mal im Salat zu probieren oder bei Insektenstichen den Saft des Spitzwegerichs auf die betroffene Stelle zu träufeln. Auch Nachhaltigkeit hat Bremicker stets im Blick. Einzelne, frei stehende Pflanzen sollten deswegen nicht gepflückt werden, rät sie – und plädiert für einen vernünftigen Umgang mit der Natur, denn „die Ressourcen sind nicht endlos“.