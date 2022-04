Altkirchenpräsident Eberhard Cherdron setzt die Veranstaltungsreihe „Maikammerer Orgelabende“ fort, die 2020 und 2021 wegen der Pandemie ausfiel. Im dritten Anlauf am Freitag, 8. April, um 19 Uhr spricht er in der Johanneskirche Maikammer über „Die Hugenotten in der Pfalz“ – ein Teil seiner Familiengeschichte. Kirchenmusikerin Tatjana Geiger begleitet ihn. Melodien des Genfer Psalters bestimmen den Abend. Die Pfalz war bereits im 16. Jahrhundert Aufnahmeland der Hugenotten genannten Glaubensflüchtlinge. Die Steinmeyer-Orgel der Johanniskirche bedarf einer Renovierung. Die Fördergemeinschaft hat 70.000 Euro der notwendigen 160.000 Euro eingenommen. Beim Orgelabend die 3G-Regeln, eine Anmeldung, E-Mail pfarramt.maikammer@evkirchepfalz.de, Telefon 06321/5140, wird empfohlen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Spendenkonto: Sparkasse SÜW, DE91 5485 0010 0000 0053 14, Kennwort „Orgel Maikammer“.