Mit bangem Blick auf den Wetterbericht beginnt in Mußbach der Vorbereitungsendspurt für die Johanneskerwe. Läuft alles nach Plan, kann die Kerwe mit einem bunten Überraschungsprogramm starten. Von Donnerstag bis Dienstag, 1. bis 6. August, wird in Mußbach die Kerwe gefeiert. Zum Auftakt finden sich alle am Donnerstag um 19 Uhr am Rathaus ein. Dort wird der Kerwebaum aufgestellt, eine Kerwerede beleuchtet das Ortsgeschehen mit einem Augenzwinkern, und es wird die Mußbacher Esel-Patenschaft versteigert. „Hoffentlich bleiben wir von einem Gewitter verschont, denn dann können wir keinen Kerwebaum aufstellen“, sagt Ortsvorsteher Roland Ipach. Gespannt ist er auf den Verlauf der Versteigerung. Denn es geht ja um einen guten Zweck: „Der Erlös der Versteigerung geht an die Besitzerin des Esels, um im kommenden Jahr zu dessen Unterhalt und Pflege beizutragen.“ Aber auch die Person, die die Patenschaft ersteigert, bekommt einen Zusatzanreiz: „Es gibt an jedem Kerwetag ein Freigetränk in einer Ausschankstelle“, so Ipach.

So richtig beginnt der Kerwetrubel dann am Freitag. Acht Ausschankstellen machen quer durch den Ort mit und hoffen für ihr Getränke- und Speisenangebot auf viele Gäste. Jeden Abend gibt es in den Höfen Musik. Geboten werden ganz unterschiedliche Stilrichtungen. Am Sonntag findet ab 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt, und für die Kleinen spielt um 11.30 und 15 Uhr das Puppentheater Dornerei. Zum Ausklang der Kerwe gibt es am Dienstag ab 18 Uhr im Weingut Klohr die „Oisack-Party“.