Pünktlich um 19 Uhr ist am Donnerstag die Johanneskerwe vor dem Mußbacher Rathaus „ausgesackt“ worden. Gefeiert wird bis Dienstag.

Traditionell ging die Johanneskerwe mit dem Aufstellen des Kerwebaums los. Kein Problem für die erfahrenen Feuerwehrleute. „Der Baum stand auf Anhieb“, sagt Ortsvorsteher Roland Ipach. Danach wurden die etwa 300 Besucher von Tanzeinlagen der Kinder- und Jugendtrachtengruppe unterhalten. Auch der große Tanzkreis gab eine Vorstellung.

Danach stand die Kerwerede von Karl Mallwich an. Dieses Mal in Verbindung mit einer kleinen Aufführung in Zusammenarbeit mit Christel Klohr vom Weingut Klohr. Das Thema: Künstliche Intelligenz. Auf scherzhafte Weise versuchte Christel Klohr einem Roboter Pfälzisch beizubringen. Als dieser dann jedoch auf die Idee kam, seine eigene Kerwerede zu verfassen, musste Karl Mallwich eingreifen. Diese Ehre lässt er sich nicht nehmen. In seiner Rede ging Mallwich unter anderem auf die Debatte rund um die Zukunft der Pfälzischen Weinkönigin ein. Mit der Abschaffung der Krone wolle man sich in Mußbach nicht zufriedengeben. Ortsvorsteher Ipach trug als Zeichen der Solidarität sogar selbst ein kleines Diadem.

Esel leider erkrankt

Der Höhepunkt des Abends: die Versteigerung der Eselspatenschaft. „Der Unterhalt des Esels ist natürlich nicht billig für die Besitzerin“, erklärt Ipach. „Deshalb ist es schön, wenn jemand durch die Patenschaft bei der Pflege unseres Wappentiers mithilft.“ Aufgrund einer Huferkrankung konnte der Esel selbst leider nicht bei dem Spektakel dabei sein. Dennoch ging es bei der Auktion heiß her. Von 150 Euro erhöhte ein mutiger Mitbieter direkt auf 500. Schlussendlich wurden 950 Euro geboten. Dann hieß es zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Verkauft! Der Sieger konnte sich auch über einen Gutschein für Freigetränke freuen.

Bis etwa 22 Uhr wurde in Mußbach noch fleißig gefeiert, dann kam der Regen. „Bis dahin hatten wir aber Glück mit dem Wetter“, freut sich der Ortsvorsteher. Mit dem Auftakt der Kerwe sei er äußerst zufrieden. Bis Dienstag läuft das Fest noch mit acht Ausschankstellen und abends Musik in den Höfen. Die Weinhoheiten aus den Weindörfern haben ihren Besuch angekündigt. Am Sonntag spielt um 11.30 und um 15 Uhr das Puppentheater Dornei. „Die meisten Höfe schließen dann am Montag“, sagt Ipach. Der Ausklang findet dienstags im Weingut Klohr statt, wo die Kerwe ab 18 Uhr wieder nach alter Tradition „eingesackt“ wird.