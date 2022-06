2020 und 2021 hat Johannes Weingart mit dem „Roten Buch“ und den mittelalterlichen Stadtrechnungen in kurzer Folge zwei der wichtigsten Quellen-Bestände zur Neustadter Stadtgeschichte vorbildlich editiert herausgebracht. In der RHEINPFALZ erschienen dazu in zwei Serien Beiträge aus seiner Feder, die jeweils einzelne Aspekte dieses Projekts behandelten. Diese sind nun auch zusammengefasst als Buch erhältlich.

Von der Popularität, die ihm die Artikel in der Zeitung einbrachten, ist Weingart noch heute verblüfft: „Völlig unbekannte Leute haben mich in der Stadt angesprochen und sich bedankt.“ Auch, all das noch einmal in Buchform vorgelegt zu bekommen, wurde als Wunsch an ihn herangetragen. Das Ergebnis ist nun wie schon die beiden Quellenbände bei der Neustadter Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung erschienen und versammelt alle zehn Beiträge zum „Roten Buch“ von „Der Rat der Stadt“ bis „Beginenhaus“ und die 20 zu den Stadtrechnungen von „Die Einnahmenseite“ bis „Kalender, Datierung, Festtage“ sowie zwei Beiträge der Redaktion, mit denen die Neuerscheinungen jeweils vorgestellt wurden. Auch die Bebilderung entspricht weitgehend dem, was zwischen Juni und August 2020 und November 2021 bis zum folgenden Februar in dieser Zeitung zu sehen war.

Johannes Weingart ist nun froh, die ungeahnt arbeitsintensive Edition der Artikel jetzt abgeschlossen zu haben. Der 70-Jährige bereitet längst schon wieder ein neues Projekt vor: der Herausgabe der Neustadter Gerichtsprotokolle von 1490 und der Ratsprotokolle von 1543 an.

Johannes Weingart: Recht und Rechnung. Briefe aus dem Haus der Geschichte Nr. 4 der Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung, 116 Seiten, 18 Euro. Das Buch ist im Buchhandel, aber auch direkt bei der Stiftung zu beziehen.