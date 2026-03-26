Trotz kritischer Auseinandersetzung mit verschiedenen Gruppierungen trat Jesus einst für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Auch in der Politik ist dieses Prinzip wichtig.

Neulich habe ich mit meiner Tochter für einen Test im Schulfach Religion gelernt. Es ging um das Thema „Was glaubten die Menschen zur Zeit Jesu?“ Konkret sollte sie die Unterschiede verschiedener religiöser Gruppierungen benennen können. Und so haben wir uns gemeinsam über die Essener, die Pharisäer, die Sadduzäer und die Zeloten informiert. Und darüber, wie Jesus zu diesen jüdischen Strömungen stand.

Um es kurz zu machen: Auch Jesus achtete die Tora, doch diskutierte er immer wieder kritisch mit den Gruppierungen, vor allem über Fragen der Auslegung. Einer ab- und ausgrenzenden „Parteienbildung“ konnte er nichts abgewinnen. Er war um Annäherung und Ausgleich bemüht. Für soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt trat er friedfertig, aber entschieden ein. Neu war zudem: Jesus verkündete, dass das Reich Gottes bereits angebrochen sei – ein Gedanke, der sich von manchen zeitgenössischen Erwartungen unterschied.

Worauf es in der Politik ankommt

Manchmal frage ich mich, was die Kinder in ein paar hundert Jahren über unsere Zeit lernen werden. Werden sie die fünf Weltreligionen unterscheiden können müssen? Oder werden die Lehrer eher danach fragen, was die Menschen Anfang bis Mitte des 21. Jahrhunderts gesellschaftlich und politisch umtrieb? Letzteres finde ich aus der Gegenwart heraus alles andere als leicht zu beantworten. Wir leben in bewegten Zeiten, Krisen überlagern sich und alte Gewissheiten werden herausgefordert. Das zeigt sich auch in der Politik. Etablierte Parteien verlieren an Stimmen, andere profitieren davon. Die Wählerwanderung ist heute deutlich dynamischer und unvorhersehbarer als in früheren Jahrzehnten. In der Retrospektive werden Historiker unsere Zeit sicher als Zeit des Umbruchs kennzeichnen.

Worauf es in einer solchen Zeit politisch ankommt, hat der ehemalige Bundesminister Volker Wissing kürzlich so skizziert: „Eine Partei (…) sollte immer dazu beitragen, dass es zum gesellschaftlichen Ausgleich kommt. Wir müssen als Gesellschaft zusammenleben. Wir müssen Regeln für alle schaffen, mit denen alle gut leben können. Sich gegenseitig besiegen kann kein sinnvolles Ziel demokratischen Miteinanders sein. (…) Koalitionen sind eine große Chance.“ Jesus hätte dem sicherlich nicht widersprochen.

Der Autor

Johannes Keuck ist Leiter des Caritas-Zentrums Neustadt.