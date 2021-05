Beim 35. Konzert der Haßlocher Turm-Initiative am Freitag – einem der letzten vor dem November-Shutdown – gastierte der Bad Dürkheimer Bezirkskantor Johannes Fiedler mit Bachs „Clavierübung“, Teil drei in der Christuskirche – ein bravouröser Auftritt leider vor nicht allzu großem Publikum.

Immerhin zwei der drei geplanten Benefizkonzerten hatte der Förderverein Turm-Initiative in diesem von Corona gebeutelten Jahr über die Bühne bringen können. Ein solistischer Auftritt an der Winterhalter-Orgel der Christuskirche machte jetzt den Abschluss. Und man hätte dem fabelhaften Johannes Fiedler, Bezirkskantor im Dekanat Bad Dürkheim und einer der wenigen Tastenkünstler, deren Auftritte immer aufs Neue zu purem Staunen einladen, wahrlich eine üppigere Publikumskulisse gewünscht.

Was er für die Haßlocher Abendmusik im Notengepäck führte, zählt zum Kanon der „königlichen“ Zunft der Orgelmusik: Mit seiner vierteiligen „Clavierübung“ hat Johann Sebastian Bach ein umfassendes Kompendium der Tastenkunst zwischen Cembalo, Clavichord und Orgel auf den Weg in, nein: nicht die Seminare und Nachwuchsschmieden, sondern gleich die Uper Class des Interpretenzirkels geschickt. Eine systematische, üppig blühende Spielwiese für Klaviaturen aller Art, jegliche gängige Gattung wie Suite, Konzert, Präludium und Fuge, Choralbearbeitung und Variation grandios und spieltechnisch hochanspruchsvoll bedienend.

Interpretationen, die unter die Haut gehen

Aus Teil III, explizit für die Orgel komponiert und inhaltlich mit 21 Choralvariationen, vier sogenannten Duetten und dem Eingang beziehungsweise Abgesang bildenden Präludium und Fuge Es-Dur eine Art epische Erzählung vor allem zum Thema Choralbearbeitung, hatte Johannes Fiedler außer dem „Klammerwerk“ zehn, vornehmlich der Variante für große Orgel mit Pedal zugeeignete Kompositionen ausgesucht. Denn auch den instrumentalen Frequenzschwankungen wollte der berühmte Thomaskantor in seinem Werk Rechnung tragen. So hat er jeden der Choräle quer durchs Kirchenjahr zweimal bearbeitet - einmal für große Orgel und einmal für die kleine Variante, meist ohne Pedal.

Dass sich neben aller formalen Spiellaunigkeit in dem schier unerschöpflichen Gestaltungs- und Affektenreichtum des Werks wie stets bei Bach auch handfeste Theologie, ein Fülle exegetischer Details und Musik gewordene biblische Erzählung manifestiert, braucht kaum der Erwähnung. Das Hinhören, dabei ein bisschen die Texte der Luther-Choräle repetierend (Gesangbücher lagen hilfreich am Platz), führte zielgenau auf die richtigen Fährten.

Vor allem aber tat dies Fiedlers grandioses Spiel. Praeludium und Fuge in der Königstonart Es-Dur – seit Albert Schweitzer angesichts ihrer jeweils drei markanten Themen gerne als Symbol der Dreieinigkeit interpretiert – empfahl sich nicht zuletzt durch ihr unaufgeregtes, ja eher majestätisches Tempo der Eingänge. Kein draufgängerisches Vorwärtsdrängen, dafür ein klares Votum für Tiefenschärfe. Überhaupt: Transparenz und architektonische Klarheit, das sind Vokabeln, die Johannes Fiedler so trefflich in Klang zu gießen weiß. Er registriert – färbt – äußerst geschmackvoll; abwechslungsreich, gleichzeitig kühl und lustvoll zwischen Pracht und filigraner Ornamentik changierend, aber nie je plakativ oder effekthaschend.

Bachs rhythmische Turbulenzen, etwa bei „Christ, unser Herr, zum Jordan ging“, die schmerzhaften harmonischen Rückungen des grandiosen „Aus tiefer Not“, das lichte, virtuos verspielte Geplänkel bei „Jesus Christus, unser Heiland“ – das waren Interpretationen, die unter die Haut gingen, tief und nachhaltig berührten. Und im Übrigen auch angetan waren, den Zuhörern den Zugang zu Bach und seiner erfindungsreichen Choralsprache zu öffnen.

Es gab großen Beifall von wenigen Händepaaren und die Aussicht auf das bereits in Planung befindliche 36. Turm-Initiativen-Konzert im neuen Jahr. Vielleicht schon nach Corona.