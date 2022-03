Die Spendenaktion von Jochen Stahler vom Modehaus Jacob für die Kriegsopfer in der Ukraine ist beendet. „4489,40 Euro sind zusammengekommen. Wir haben den Betrag schon an die Aktion Deutschland hilft überwiesen“, sagt Stahler. Über zehn Tage lang hat er 20 Prozent des Umsatzes beim Verkauf der Produkte seiner Marke „Pfälzer Freiheit“ für die Ukraine-Hilfe gespendet. Mit der Gesamtsumme ist Stahler zufrieden: „Einige Kunden haben extra wegen der Spendenaktion gekauft.“ Insgesamt aber spüre die Modebranche aufgrund der steigenden Preise und der Lage in der Weltpolitik „eine Kaufzurückhaltung“. Dennoch sei es wichtig, „dass jeder beim Thema Hilfe das tut, was er kann“, so Stahler.