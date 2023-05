In der Konrad-Adenauer-Straße gibt es direkt neben dem Jobcenter eine Baustelle. Jobcenter-Geschäftsführerin Sylvia David kann erklären, was dort passiert.

Das Jobcenter Deutsche Weinstraße in Neustadt bekommt einen Ergänzungsbau. Am Standort in der Konrad-Adenauer-Straße sind David zufolge der Leistungsbereich für Neustadt sowie die Widerspruchstelle untergebracht. Erforderlich wird der Ergänzungsbau unter anderem aufgrund der Brandschutzauflagen. Da durch diese Umbauarbeiten Büros wegfallen, soll im Neubau Ersatz geschaffen werden.

Der Erweiterungsbau wird zudem für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen genutzt. Bisher seien in vielen Büros zwei Mitarbeiter tätig. Zum Auftrag es Jobcenters gehöre jedoch die individuelle Beratung. „Eine Doppelbelegung erfüllt hier nicht mehr die Anforderungen, die Daten unserer Kundinnen und Kunden zu schützen. Daher war es dringend erforderlich, weitere Einzelbüros zur Verfügung zu stellen“, so David. Im neuen Gebäudeteil werde es dann auch einen vernünftigen Wartebereich mit Kundentheke geben.

David hofft, dass der Neubau bis Jahresende fertig ist. Dieser wird über drei Stockwerke, 22 Zimmer, einen Wartebereich und einen Besprechungsraum verfügen.