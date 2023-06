Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Darf sich ein Investor, der für das Jobcenter in der Innenstadt einen Anbau errichten will, von der Stellplatzauflage freikaufen? Darüber diskutierte der Stadtrat am Dienstag sehr emotional. Die Entscheidung fiel dann auch denkbar knapp aus.

Das Jobcenter Deutsche Weinstraße möchte seinen Standort in der Konrad-Adenauer-Straße 31 erweitern. In einem neuen Anbau sollen 21 Einzelbüros entstehen, um die Datenschutzregeln bei