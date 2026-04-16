Berufseinsteiger können beim Aktionstag „Ausbildung. Chancen. Zukunft“ im Jobcenter in Neustadt Ausbildungsberufe kennenlernen und mit Unterstützung von Berufsberatern ihre Zukunft planen. Wie die Arbeitsagentur Landau mitteilt, werden Ausbildungsbetriebe aus Handwerk, Industrie, Einzelhandel, Touristik und Pflege sich präsentieren. An interaktiven Stationen der Berufsberatung können Interessierte unter anderem mithilfe von VR-Brillen virtuell verschiedene Berufe erkunden.

Der Aktionstag findet statt am Mittwoch, dem 29. April von 10 bis 13.30 Uhr im Jobcenter Deutsche Weinstraße in der Friedrich-Ebert Straße 17. Willkommen sind laut Arbeitsagentur auch Eltern oder einfach Interessierte zu den Themen Berufswahl und Berufsberatung.