Seit Freitag hat sich in Neustadt sowie in den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße jeweils eine Person mit Covid-19 infiziert. Das melden die zuständigen Gesundheitsämter am Montag. In der Stadt erkrankten bislang 143 Menschen an dem Virus, in Bad Dürkheim 362 und im Kreis Südliche Weinstraße 179. Aktuell gibt es zwei Infektionen in Neustadt und sechs im Kreis Bad Dürkheim.