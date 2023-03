Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Landesimpfzentrum in Neustadt wird am Freitag zum letzten Mal geöffnet sein. Damit endet eine spannende Zeit in den Räumen des Telekom-Hochhauses. Trotz der Belastung blicken die Verantwortlichen auch mit etwas Wehmut zurück.

Dieses Mal ist Neustadt richtig früh dran. Denn eigentlich sollen die Landesimpfzentren wie das im Telekom-Hochhaus in der Chemnitzer Straße erst zum Jahresende für immer schließen.