In einer Stadt kann immer viel passieren. Wie im Grünzug Wallgasse, wo plötzlich rot-weiße Absperrungen aufgestellt wurden.

Abstand halten lautet das Gebot der Stunde – auch im unmotorisierten Begegnungsverkehr. Ob wohl deshalb im Grünzug Wallgasse zwischen Karl-Helfferich-Straße und Ostschule jeweils an Abzweigungen rot-weiße Absperrbaken stehen?

Eine Anfrage bei der Stadtverwaltung fördert indes eine ganz eine banale Erklärung zu Tage. Bei den Baken handelt es sich um eine vorsorgliche Trennlinie: Sie soll verhindern, dass Autos in diesen Bereich in Richtung Sandsteinmauer fahren und dort parken. Denn die Mauer soll auf einer Länge von 20 Metern saniert werden, einsturzgefährdet ist sie indes nicht. Der Startschuss fällt dann, wenn das Neubauprojekt in der Maximilianstraße beendet ist und sie wieder ohne gelbe Markierungen befahren werden kann.

Also wird es noch einige Tage dauern, bis die Sanierung beginnt. Zumindest bis dahin können die Baken also durchaus als kleine Mahnung an Spaziergänger verstanden werden, trotz etlicher Corona-Lockerungen vorsichtig zu bleiben.