In den ersten zehn Tagen seit Eröffnung sind auf dem städtischen Spendenkonto für die Erdbeben-Hilfe laut Stadtverwaltung über 21.000 Euro eingegangen. Das Geld wird an Neustadts türkische Partnerstadt Mersin-Yenisehir zur Unterstützung der dort laufenden Hilfsmaßnahmen weitergeleitet. Wegen der Nähe zu den Katastrophengebieten ist Mersin eine wichtige Drehscheibe für diese Hilfe. Allein in Yenisehir seien aktuell rund 1030 aus den Erdbebengebieten geflohene Menschen in Notquartieren untergebracht, so die Verantwortlichen vor Ort. Rund 25.000 Opfer seien bereits versorgt worden – mit Essen, Kleidung oder medizinischer Behandlung. Spenden können an die Stadtkasse Neustadt überwiesen werden, IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03, Sparkasse Rhein-Haardt, Verwendungszweck: „Erdbeben Türkei“.