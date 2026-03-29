Die aus Neustadt-Diedesfeld stammende U18-Handball-Nationalspielerin Jette Dürk (HSG Bensheim-Auerbach) steht im Final Four um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft.

Jette Dürk darf sich ebenfalls über die Nominierung für die nächsten drei Länderspiele gegen Frankreich freuen.

Im Rückspiel im Viertelfinale der nationalen Meisterschaft schlug Dürk mit ihrer Mannschaft und dem aus Deidesheim stammenden Cheftrainer Jan Willner den Handewitter SV mit 32:23 (15:7) und zog ins Final Four ein. Mit zwei Toren und einer starken Leistung über 60 Minuten rechtfertigte die Pfälzerin ihre nächste Nominierung vom Deutschen Handball-Bund (DHB). So nominierte Bundestrainer Gino Smits die erst 16-Jährige für den Lehrgang in Ludwigshafen vom 6. bis 12. April und den Spielen am 8., 10. und 11. April. Die Partie am 10. April (17.30 Uhr) wird in der Friedrich-Eberthalle in Ludwigshafen, die am 11. April (16 Uhr) in der Löwensteinhalle in Albersweiler ausgetragen.