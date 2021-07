RHEINPFALZ-Sprechstunde: Um Ausbildung und Karrieremöglichkeiten in der Pflege geht es am Montag, 12. Juli: Jelena Völcker, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift, informiert am Lesertelefon insbesondere Schulabgänger.

Völcker ist seit 15 Jahren am Neustadter Krankenhaus tätig. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Organisation der Pflegeausbildung, des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und der Praktika im Marienhaus. Am Expertentelefon beantwortet sie Fragen zur generalistischen Ausbildung als Pflegefachkraft, zum Ablauf und den Inhalten der Ausbildung, zur Vergütung, zum FSJ und zum Berufsbild und dem Arbeitsplatz Krankenhaus.

„Der Wunsch, mit anderen Menschen zu tun zu haben, ist eine Grundvoraussetzung für den Beruf“, sagt Völcker. Sie selbst schätzt an der Tätigkeit insbesondere die Vielfalt der Aufgaben und die unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten: Nach ihrem Pflegeexamen 2005 hat sie bis 2018 etliche Fortbildungen absolviert, war unter anderem in der Palliativstation und in der Schmerztherapie tätig. Heute ist sie in der Stabsstelle Pflege für die Ausbildungsorganisation am Neustadter Krankenhaus zuständig, verantwortet außerdem das betriebliche Gesundheitsmanagement der Mitarbeiter. Aktuell absolviert sie außerdem nach dem Bachelor in Personalentwicklung den Masterstudiengang im betrieblichen Gesundheitsmanagement.

„Jederzeit wieder“

„Ich würde jederzeit in die Praxis zurück und den Beruf auch wieder wählen“, betont Völcker: Es tue einfach gut zu sehen, wie kranke Patienten das Haus genesen verlassen, nennt sie nur einen der Vorteile der Tätigkeit in der Pflege. Die Arbeit im Team und die vielen Schnittstellen zu anderen Berufen sorge für viel Abwechslung im beruflichen Alltag.

Wer sich für eine Tätigkeit in der Pflege am Hetzelstift interessiert, kann vor der Ausbildung ein FSJ absolvieren, um in den Beruf hineinzuschnuppern. „Das fördert ganz allgemein die sozialen Kompetenzen“, meint Völcker. Generell können Absolventen der Berufsreife oder der mittleren Reife auch eine einjährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer wählen. In der eigentlichen Ausbildung zum examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger, die drei Jahre dauert, sind dann die drei Bereiche Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zusammengefasst. „Danach kann man sich einen eigenen Schwerpunkt suchen“, sagt Völcker, die jedes Jahr zum Anfang April und Anfang Oktober jeweils 14 Ausbildungsplätze am Neustadter Krankenhaus vergeben kann. „Besonders praktisch ist die räumliche Nähe zu unserem Bildungszentrum“, lobt sie den Standort Neustadt.

Erst Theorie, dann Praxis

Die eigentliche Ausbildung starte mit einem Theorieblock, beim anschließenden Praxisblock stehe den Nachwuchskräften immer ein Ansprechpartner zur Verfügung. „Die Blöcke bauen aufeinander auf“, erklärt Völcker. Prüfungen gebe es nach der Probezeit, außerdem eine Zwischenprüfung. Nach drei Jahren werde dann das Pflegeexamen absolviert. Gearbeitet wird danach im Schichtdienst, auch an Wochenenden und Feiertagen. „Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass man frei hat, wenn andere arbeiten“, lobt sie die zeitliche Flexibilität.

Anrufen

RHEINPFALZ-Sprechstunde am Montag, 12. Juli, 14 bis 15 Uhr, unter Telefon 06321/8903-34.