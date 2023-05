Es lohnt sich, einfach mal den Standpunkt zu wechseln.

„Ist das nicht schön, wie viele es sind? Und so große!“ Hier vom Neustadter Sonnenweg mit Blick hinunter in die Stadt haben wir eine gute Sicht. Es wimmelt nur so davon. Die fünfjährige Lea und ich gehen spazieren. „Ja“, sagt Lea, „und das Schönste ist, dass man auch die Spitzen sieht. Die gefallen mir am besten.“

„Die Spitzen?“, frage ich. „Ja, die Spitzen. Musst dich nur hierhin stellen, wo ich stehe. Dann siehst du’s auch. Komm, wir tauschen mal.“ Wir tauschen die Plätze. Jetzt merke ich, dass wir aneinander vorbei reden. Mein Blick fällt auf die Bäume. Lea hat nur Augen für die vielen Kirchtürme der Neustadter Ortsteile.

Jeder hat aus seiner Sicht Recht. Mal den Standpunkt wechseln und die Perspektive des anderen einnehmen. Das erweitert den Horizont. „Es ist ganz einfach“, sagt Lea. „Man muss sich nur bewegen.“

Damit tut sich unsere Kirche schwer. Bei Themen wie Zölibat, Zulassung von Frauen zu Weiheämtern oder Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare sind die Konfliktparteien im Gespräch schnell am scheinbar unüberbrückbaren Punkt angekommen. Viele in Deutschland haben da eine andere Meinung als der Vatikan.

Doch wenn wir im Gespräch bleiben, wenn wir immer wieder nachfragen, ob wir den anderen richtig verstanden haben, und wenn wir Missverständnisse klären, dann zeigt das unsere Bereitschaft, uns zu bewegen. So darf Neues wachsen und so darf Altes erhalten bleiben. Dann ist Platz für beides: Tradition und Wandel und eben auch für Kirchturmspitzen und Baumspitzen. Lea hat’s kapiert.

Der Autor

Bernd Wolf, katholische Pfarrei Heilige Theresia von Avila, Neustadt, Diakon im Zivilberuf