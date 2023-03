Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es wäre so schön gewesen“, bedauert sie. „Die CD frisch gepresst, das Programm auf dem Punkt“, wollte sie mit der Hommage an die unvergessene Hildegard Knef in den kommenden Monaten auf der Bühne stehen. Doch im Moment hat der Titel ihres Bühnenprogramms „So oder so ist das Leben“ fast schon Symbolcharakter.

Die auch international bekannte Jazzsängerin aus Neustadt hat schweren Herzens ihre aktuellen Termine gestrichen. In Neustadt wäre beispielsweise der Roxy-Kino-Abend