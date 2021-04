Nach Monaten des Wartens durften am Donnerstag die Gewinner der Aktion Janosch-Adventskalender am Rathaus ihre Preise in Empfang nehmen. Bereits im Dezember fand das Gewinnspiel statt.

„Wir wollten die Preisübergabe bei den Geschäften vornehmen, in denen die Gewinner ihre Teilnehmerkarten ausgefüllt hatten“, erklärt Martin Franck, Geschäftsführer der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS). So sei die Aktion von den Corona-Entwicklungen abhängig gewesen. „Jetzt konnten wir vor Ostern und pünktlich zu Janoschs 90. Geburtstag die Preise übergeben“, so Franck.

„Als ich auf der Einladung 1. April las, dachte ich zunächst an einen Aprilscherz“, erzählt Monika Buley, Gewinnerin des dritten Preises. Denn gewonnen habe sie zuvor noch nie etwas. Sie freut sich über ein Weinpaket im Wert von 50 Euro. In der Boutique Cachou hatte die Neustadterin ihr Los ausgefüllt. Durch die Janosch-Aktion angelockt fühlte sich auch die Zweitplatzierte Monika Schumann. Mit ihrem Mann hatte die Wachenheimerin für ihre Weihnachtseinkäufe gezielt an der Aktion teilnehmende Läden in der Neustadter Innenstadt angesteuert. „Am Nikolaustag füllten wir unsere Karte in der Buchhandlung Hofmann aus“, so Schumann. Sie erhielt ein Genusspaket im Wert von 150 Euro.

Künstler für 2021 steht schon fest

Der erste Preis, eine große Farbradierung des Künstlers Janosch im Wert von 750 Euro, ging an den Neustadter Heribert Wehner. Da er nicht selbst an der Preisübergabe teilnehmen konnte, nahm Jutta Oeynhausen, Vorsitzende des Eine-Welt-Ladens, das Bild entgegen. Dort hatte der Neustadter teilgenommen.

Die Neustadter Bürgerstiftung hatte unter Federführung des Künstlers Gerhard Hofmann den Adventskalender mit Motiven von Janosch in den Rathaus-Fenstern organisiert. Zudem veranstaltete die TKS mit der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, der Willkomm-Gemeinschaft und der Bürgerstiftung das Gewinnspiel. Weil die Aktion laut Franck mit 200 Teilnehmern gut angekommen sei, werde es eine Fortsetzung geben. Dieses Jahr wird der Adventskalender mit Bildern des amerikanischen Künstlers James Rizzi gestaltet sein.