Nach der zweijährigen Zwangspause werden bei der Jakobuskerwe in Hambach am kommenden Wochenende wieder alle Schausteller vertreten sein, die auch früher, vor Corona, dabei gewesen waren.

Die Kerwe startet am Freitag um 18 Uhr auf dem Jakobusplatz mit einer kleinen Kirchweih mit den Pfarrern Michael Paul und Oliver Jaehn. Anschließend setzt sich der Kerweumzug, musikalisch begleitet von der Kolpingskapelle Hambach, in Richtung Rathausplatz in Bewegung. Dort sticht die Hambacher Weinprinzessin Michelle nach den Eröffnungsreden ab 19 Uhr das Fass mit Freiwein an. Mit Salutschüssen der Schützengesellschaft Hambach wird die Kerwe final eröffnet.

Beim Familiennachmittag am Montag von 16 bis 19 Uhr ist der Eintritt bei den Fahrgeschäften vergünstigt. Für Dienstag, 22 Uhr, lädt der Hambacher Ortsbeirat auf den Rathausplatz zu etwas Freiwein und Hausmacher Broten ein. Der Wein wird von den Ausschankbetrieben rund um die Reitschule gestiftet. Zwei Fahrten zum Preis von einer bieten die Fahrgeschäfte von 22 bis 23 Uhr an. Zum Abschluss wird um 23 Uhr das traditionelle Feuerwerk geboten. Danach darf noch bis Mitternacht gefeiert werden.