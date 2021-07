Zumindest ein bisschen altes Jakobuskerwe-Gefühl ist bei der Ersatzkerwe am Wochenende in Hambach entstanden. Wie Ortsvorsteherin Gerda Bolz berichtete, hat auch alles gut funktioniert. Zum Beispiel hatte der Ortsbeirat an den vier Eingängen kontrolliert, dass die Gäste angemeldet und die Corona-Bedingungen erfüllt waren.

Bei der Eröffnung am Freitagabend sei allen Beteiligten ihre Freude anzumerken gewesen, so Bolz. Hambachs Weinprinzessin Michelle und die Weinhoheiten der anderen Weindörfer sowie die Andechser Bierfestkönigin aus Haßloch waren vereint, „die Begeisterung der Kolpingskapelle über einen echten Auftritt war nicht nur in ihrer Musik zu spüren“.

Die Not anderer wurde dabei aber nicht vergessen: Für die Gemeinde Mayschoß im Flutkatastrophengebiet stellte die Kolpingskapelle am Freitag ein Spenden-Horn auf, das sich gut füllte.