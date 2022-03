Endlich kann auch in Hambach wieder gefeiert werden. Für die Jakobuskerwe vom 29. Juli bis 2. August könnten alle Festplätze besetzt werden, informierte Ortsvorsteherin Gerda Bolz auf Nachfrage. Fast alle Schausteller, die bisher dabei gewesen seien, hätten die Pandemie überlebt und sich auch wieder beworben. Wie die Jakobuskerwe besetzt wird, war am Donnerstag Thema im Ortsbeirat. Gefeiert wird aber schon vorher. Als erstes steht das Andergasser Fest vom 29. April bis 2. Mai an, gefolgt von Schwarz-Rot-Gold vom 10. bis 12. Juni.