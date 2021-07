Noch herrscht landesweit keine Normalität für Veranstaltungen und Feste, immer noch ist Vorsicht wegen der Pandemie geboten. Hambach hat aber einen passablen Ersatz für die Jakobuskerwe am nächsten Wochenende gefunden.

Am Freitag startet die abgespeckte Kerwe um 19 Uhr mit einem Konzert der Kolpingskapelle auf dem Rathausplatz, Grußworte von Ortsvorsteherin Gerda Bolz und Weinprinzessin Michelle inklusive. Was Bolz besonders freut: „Wir können 190 Sitzplätze unterbringen. Fabian Fuchs vom Stadtmarketing hat uns bei der Planung sehr unterstützt, damit die Abstände eingehalten werden.“

So zeichnete Fuchs auf dem notwendigen Plan maßstabsgetreu die Sitzgarnituren und den jeweiligen Standort ein, um möglichst vielen Besuchern einen Platz zu bieten. Laut Ortsvorsteherin war zunächst vorsichtig geplant worden, sprich: mit 100 Gästen. Zu jenem Zeitpunkt aber waren die neuesten Regelungen noch nicht bekannt, wonach nun fast doppelt so viele Menschen gleichzeitig kommen dürfen.

Nur mit Anmeldung

Doch ohne Voranmeldung geht nichts, und zwar per E-Mail an die Ortsverwaltung. Aber auch für den Spießbraten, der am Freitag vom Förderverein „Die Hambacher“ gebrutzelt wird, sollen die Gäste vorbestellen – auch wenn sicher einige Portionen mehr eingeplant werden, sodass auch spontane Besucher noch eine Portion „to go“ erhalten, wie Bolz verrät.

Für „die Kerwe mit Abstand“ sind schon über 100 Anmeldungen eingegangen. Auch die Landjugend bringt sich ein und schenkt in ihrem Kerwehof Getränke aus. Bolz: „Die Getränke können jetzt ganz normal über die Theke verkauft werden, die ursprüngliche Planung eines ,Weinpakets to go’ hat sich erübrigt.“ Am Samstag und Sonntag bietet dann Familie Anton in der Weinstraße 222 „Spießbraten to go“ an und erbittet dazu ebenfalls Voranmeldungen. Für diese beiden Tage übernehmen die Schorlefreunde den Ausschank auf dem Rathausplatz. In der Weinstraße 169 bei der „Sperl Concept Winery“ gibt es an allen drei Tagen Essen und Getränke.

Süßes fehlt auch nicht

Naschkatzen kommen bei Familie Endlich zu ihren Süßigkeiten. „Um das Fest etwas zu entzerren, steht der Süßwarenstand beim Parkplatz, wir haben dies bewusst geplant, damit niemand über den Rathausplatz gehen muss, der sich etwas zum Naschen holen möchte“, so Bolz. Die Ortsvorsteherin ist erleichtert, dass nach der fast komplett ausgefallenen Jakobuskerwe 2020 jetzt unter dem Motto „Hambach bewegt“ eine Alternative gefunden wurde: „Unsere Musikkapelle freut sich riesig, mal wieder vor einem größeren Publikum spielen zu können.“

Info

Kerweauftakt: Freitag, 19 bis 21 Uhr, Anmeldung an ov-hambach@stadt-nw.de (Einlass mit Registrierung über Corona-App oder Papierform), Ausschank Landjugend: Freitag ab 16 Uhr, Spießbraten vom Förderverein ab 16.30 bis 19.30 Uhr, Vorbestellung unter kontakt@dieHambacher.de; Freitag, 17 bis 24 Uhr, Samstag 12 bis 1 Uhr, Sonntag 12 bis 24 Uhr: Ausschank Weinstraße 169, Sperl Concept Winery; Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 11.30 Uhr: Spießbraten to go, Familie Anton, Weinstraße 222, Bestellungen unter kuewelerjean2021@web.de; Freitag und Samstag: Süßwarenstand Endlich; Samstag und Sonntag ab 12 Uhr: Ausschank Schorlefreunde.