Ganz schön stur verhielt sich der diesjährige Lambrechter Tributbock bei seiner Vorstellung am Freitag. Zumindest solange sein Züchter Oliver Wittmer in der Nähe war. Lammfromm wurde der Bock erst, als ihn Marcel Telch und Bürgermeister Karl-Günter Müller festhielten. Telch und seine Ehefrau Ronja werden den Vierbeiner am Dienstag nach Pfingsten in Deidesheim abliefern.

Seit 1404 muss Lambrecht „am Diensdag nach der Pfingsd“ einen Geißbock in Deidesheim abliefern. Der Bock ist die Gegenleistung dafür, dass die Lambrechter früher