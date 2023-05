Ganz im Zeichen der Musik steht in diesem Jahr die von der Stiftung Hambacher Schloss und der Stadt Neustadt ausgerichtete offizielle Feier zum Jahrestag des Hambacher Festes: Unter dem Motto „Musik am Schloss“ soll am Samstag, 27. Mai, ab 13 Uhr rund um das Hambacher Schloss ein musikalisches Mitmachfest steigen und an die zentrale Bedeutung der Musik und des gemeinsamen Singens politischer Lieder beim Fest von 1832 erinnern.

Los geht es um 13 Uhr auf der Panoramaterrasse mit einem Kinderkonzert mit Sebastian Linzenmeyer alias „Basti“ und handgemachter Gitarrenmusik, die die Welt mit den Augen der Kinder beschreiben und zum Mitsingen, Mitklatschen und Mittanzen motivieren soll. Ein zweiter Basti-Auftritt folgt um 14.30 Uhr. Für die kleinen Festbesucher gibt es außerdem den ganzen Nachmittag über eine Bastelmeile mit kreativen Angeboten.

Ein kollektives Graffito

Jugendliche sollen dagegen mit dem Heartbeat-Bus auf ihre Kosten kommen. In diesem mobilen Foto-, Film- und Tonstudio kann von 13 bis 16.30 Uhr eigene Musik produziert werden. Rico Montero, Rapper, Musikproduzent und Audio-Ingenieur auf Frankfurt, unterstützt beim Ausprobieren und Entfalten. Wer Lust auf Bewegung hat, könnten hier ebenfalls richtig sein, denn auch ein Tanz-Coach ist zur Stelle und lädt ein, beim „Hambacher Schlosstanz“ mitzumachen. Unter Anleitung eines Graffiti-Coaches erhalten die Festbesucher zudem die Möglichkeit, sich auch bildkünstlerisch zu verwirklichen. Im Laufe des Tages soll ein großes gemeinschaftliches Graffiti-Kunstwerk auf Leinwand entstehen.

Um 14 Uhr beginnt ein Workshop mit der Hambacher Kolpingskapelle. Unter der musikalischen Leitung des neuen Dirigenten Markus Metz werden gemeinsam im Festsaal die Besonderheiten moderner Musikstile erarbeitet. Mit im Boot ist die Sängerin Johanna Götz. Anmelden können sich alle, die die Grundlagen eines Blasinstrument oder Schlagwerk-Kenntnisse besitzen. Anmeldung unter info@kolpingskapellehambach.de. Das Workshop-Orchester stellt sich ab 17 Uhr bei einem öffentlichen Konzert im Schlosspark vor.

Das Musikprogramm für Erwachsene bietet schon vorher um 15 Uhr auf der Panoramaterrasse ein Konzert mit Bernd Köhler und der Band „Ewo2“ aus Mannheim. In den 70er Jahren wurde der politische Liedermacher unter dem Namen „Schlauch“ bundesweit bekannt. Heute ist er mit dem musikalisch-politischen Projekt „Ewo2 – das kleine elektronische Weltorchester“ unterwegs, das sich nach dem plötzlichen Tod des Gitarristen und Mitbegründers Hans Reffert 2016 erst wieder neu sammeln musste. Gemeinsam mit Laurent Leroi (Akkordeon) und Joachim Romeis (Geige) verspricht Köhler eine Mischung aus Folk, Elektronik, Rock’n’Roll und engagierten Texten.

Indie-Rock mit Sozialkritik

Um 16 Uhr folgt mit „Shin-en“ eine weitere nicht ganz unbekannte Band aus Mannheim. Die vierköpfige Formation um den mittlerweile in Neustadt lebenden Singer/Songwriter Brian Posch steht für deutschsprachiger Indie-Alternative-Rock und sozialkritische Texte. Eine Stunde später, um 17 Uhr, sind die Besucher dann selbst aufgefordert, sich in einem großen, bunten und spontanen Chor zusammenzufinden. Quasi um zu zeigen, wie’s geht, wird der Jugendchor der Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße – kurz Juphi – unter der Leitung von Marina Kammerloch hier auch eine dreisprachige Freiheitshymne in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache singen.

Abschluss mit Mave O’Rick

Höhepunkt am Abend ist dann das 90-minütige Programm „Tohuwabohu“ des Neustadter Allroundkünstlers Maik Rösch, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Mave O´Rick, im Festsaal des Schlosses. Das Programm, das Rösch zusammen mit dem Drummer Lars Müller präsentiert, der jahrelang erfolgreich als Drummer der Band „Testsieger“ durch Deutschland tourte und aktuell mit der offiziellen RPR1-Band „Buzz“ auf der Bühne steht, ist eine Mischung aus Musik, Kabarett und Interaktion und basiert, was die Songs anbelangt, auf dem gleichnamigen Album, das Mave O’Rick während der Corona-Zeit eingespielt hat. Der Künstler selbst bezeichnet die um Erzählungen, Lesungen und interaktive Einlagen erweiterte Live-Fassung als eine Art Theaterstück in zwei Akten, als Zeitreise, die einen Bogen schlägt von den seligen 1980er Jahren bis ins heutige Hier und Jetzt.

Noch Fragen?

Der Eintritt für die Programmpunkte über Tag (13–18 Uhr) ist frei. Karten für das Abendprogramm mit Mave O’Rick gibt es unter www.hambacher-schloss.de oder in der Buchhandlung Quodlibet bei Tabak-Weiss, Media- Markt und Globus in Neustadt. Für das leibliche Wohl ist während ab 13 Uhr gesorgt.