Wie eine Chronik des Jahres 2020 für Geinsheim und seine Einwohner präsentiert sich der zweite Jahresrückblick „Dehäm in Goise“. Zurückschauen auf das Jahr im Dorfleben und festhalten, was interessant war, um es so auch im Nachhinein nochmal ins Gedächtnis rufen zu können – das ist der Anspruch des 94-seitigen Druckwerkes.

Zum zweiten Mal hat die Hobby-Grafikerin Bianca Fath den Jahresrückblick für ihren Wohnort erstellt. „Etwas für die Dorfgemeinschaft zu tun, ihr bewusst zu machen, wie viel Schönes wir alle zusammen für unser Dorf schon erreicht haben und noch erreichen wollen. Das ist der Grund dafür, dass ich letztes Jahr einen ersten Jahresrückblick für Geinsheim zusammengestellt habe“, erzählt Fath. Der Heimatbrief aus ihrer ursprünglichen Heimatgemeinde Schwegenheim, den sie auch nach 24 Jahren noch regelmäßig erhält, ist für sie jedes Jahr eine große Freude und war Ansporn, etwas in der Art auch für ihre jetzige Heimatgemeinde auf die Beine zu stellen.

Der Jahresrückblick besteht aus zwei großen Teilen, die auch die großen Bereiche im Dorfleben widerspiegeln: zum einen die Aktivitäten der zahlreichen Vereine, zum anderen, was sonst noch so im Ort passiert ist. Auch die beiden Kirchengemeinden steuern Jahresrückschauen bei. Von A wie Aktivitäten der Initiative „Goise blüht auf“ bis Z wie PfefferminZecco bietet der Jahresrückblick ein vielfältiges und bebildertes Kaleidoskop der Dorfgeschehnisse.

Gewinn geht an „Goise blüht auf“

„Es ist schon erstaunlich, was trotz der Corona-bedingten Einschränkungen bei uns im Dorf und in den Vereinen alles möglich war und gemacht wurde“, sagt Fath. Gerade solche besonderen Situationen sind es ihrer Meinung nach wert, für die Nachwelt aufgezeichnet zu werden, um so auch künftige Rückblicke auf schwierige Zeiten zu ermöglichen. Sie selbst ist schon immer sehr an historischen Ereignissen interessiert. „Ich hätt schon oft früher gern Mäusel gespielt, um miterleben zu können, wie sich Dinge ereigneten und entwickelten“, erklärt Fath.

Außer den Ereignissen spielt in ihrer Chronik natürlich auch die Statistik eine gewisse Rolle. So werden Jubilare, Brautpaare, Nachwuchs und Verstorbene aufgeführt – allerdings nur insoweit, als die Herausgeberin darüber informiert wurde. „Wegen des Datenschutzes bin ich darauf angewiesen, dass mich die Familien über ihre Jubiläumsdaten selbst informieren, sonst kann ich es nicht mit aufnehmen“, erläutert sie.

300 Exemplare mit je 94 Seiten wurden gedruckt und warten nun auf Abholer. Für jeweils 8 € sind sie zu haben bei der Bäckerei Seithel, beim Gemüsebau Kästel, im Weingut Nett, bei der Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann und natürlich bei der Herausgeberin Bianca Fath selbst. Die Finanzierung wurde diesmal nicht wie im Vorjahr vom Förderverein Geinsheim übernommen, sondern von Fath selbst. Ein nach Abzug der Druckkosten entstehender Gewinn soll dem Verein „Goise blüht auf“ zugute kommen.