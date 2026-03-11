Die Stadt Deidesheim lädt erstmals zu ihrem Jahresempfang am neuen Weinprobierstand des Winzervereins ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 15. März, von 11 bis 12.30 Uhr statt. Stadtbürgermeister Dieter Dörr will die Deidesheimer mit den Beigeordneten Bernd Anslinger und Julian Seckinger (alle drei CDU) mit einem Glas Sekt begrüßen, teilt Dörr mit.

Ein Höhepunkt ist die Präsentation des Gastgeschenks der Partnerstadt Buochs (Schweiz): Bei der Begegnung im November überreichte die Partnerstadt einen großen Laib Bergkäse, der beim Jahresempfang feierlich vorgestellt werden soll. Im Anschluss können die Gäste den traditionellen Schweizer Käse verkosten.

Für die Musik sorgen die Kolpingkapelle und der Männergesangsverein.