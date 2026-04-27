Der Brand- und Katastrophenschutz Neustadt an der Weinstraße hat seinen Jahresbericht 2025 veröffentlicht. Das teilt die Feuerwehr mit.

Die zweite Auflage des Magazins enthält mehrere Neuerungen. Erstmals werden alle Informationen zu Feuerwehr und Katastrophenschutz in einer gemeinsamen Publikation gebündelt. Hintergrund ist die Gründung einer neuen Schnelleinsatzgruppe (SEG), die im Bericht einen besonderen Schwerpunkt bildet.

Neben Berichten zu Einsätzen und Entwicklungen enthält die Broschüre auch eine Einsatzstatistik sowie Informationen zu Neuverpflichtungen und Ehrungen. Ergänzt wird das Heft durch historische Beiträge.

Alle Inhalte wurden nach Angaben der Feuerwehr von Mitgliedern des Brand- und Katastrophenschutzes selbst erstellt. Gestaltung und Druck erfolgten durch lokale Dienstleister in Neustadt.

Neu ist zudem ein herausnehmbarer Einleger der Stadt mit Hinweisen zum Katastrophenschutz, der als schnelle Informationshilfe dienen soll.

Der Jahresbericht steht online unter fwnw.de/jahresberichte zum Download bereit. Gedruckte Exemplare sind im Rathaus, in den Ortsverwaltungen sowie in Feuerwehrgerätehäusern erhältlich.