Die Neujahrsempfänge fallen dieses Jahr aus. Nichtsdestotrotz wagen die „Chefs“ von Neustadts neun Ortsteilen einen Ausblick auf 2021. Zwar geht Kay Lützel aus Duttweiler nicht von großen Feiern aus. Dennoch bleibt er optimistisch.

Die Ortsrufanlage ist in Duttweiler immer ein wichtiger Teil des Dorflebens, in Pandemie-Zeiten „ist es richtig gut, dass wir sie haben“, sagt Ortsvorsteher Kay Lützel (parteilos). Schon vor Corona war geplant gewesen, die Anlage zu überholen. Im vergangenen Jahr wurden die Lautsprecher ausgetauscht, 2021 sollen die Kabel erneuert werden, so Lützel. „Am 24. Dezember haben wir um 18 Uhr ein Weihnachtslied über die Ortsrufanlage abgespielt und alle haben vor ihren Häusern gestanden, mit ausreichend Abstand zu den Nachbarn und haben mitgesungen“, berichtet Lützel.

Ein weiteres Projekt für das Dorf soll dieses Jahr angegangen werden. Schilder mit kurzen Texten sollen an Standorten aufgehängt werden, die früher von Bedeutung für das Dorf waren. „Wirtschaften, die es nicht mehr gibt oder die ehemalige Pferdetränke“, nennt Lützel als Beispiele.

Närrisches Schlachtfest „to go“

Auf dem Spielplatz beim Dorfplatz sollen schon seit einiger Zeit neue Spielgeräte installiert werden, 2021 werde es endlich soweit sein, kündigt Lützel an. Neben dem Feuerwehrhaus werde eine neue Bushaltestelle eingerichtet, und im erneuerten Dorfwiesenweg sollen Bänke aufgestellt werden.

Ein nicht einfaches Thema sind für die meisten Ortsvorsteher im zweiten Corona-Jahr die Feste. Am 23. Januar ist närrisches Schlachtfest, aber nur mit „Hausmacher to go“ kündigt Lützel an. Die Kerwe im Juni werde wohl erneut ausfallen, vielleicht könne man das Weinfest im August in einer kleinen Version feiern, aber sicher nicht so wie früher. Vorgesorgt sei für sonstige Veranstaltungen, wie Kabarett oder irischer Abend. „Wir haben mit den Künstlern Verträge mit einer Corona-Klausel gemacht, wenn die Veranstaltungen wegen den Pandemie-Bestimmungen ausfallen müssen, müssen wir nichts zahlen“, erklärt Lützel.

Ortsbeirat als Videokonferenz

Wenn es nicht verboten ist, werde im Gegensatz zu 2020 das Schwimmbad während der Badesaison geöffnet, kündigt Lützel, der lange Vorsitzender des Fördervereins Schwimmbad war, an.

Einen Wunsch hat er an die Stadtverwaltung: Ortsbeiratssitzungen sollen als Videokonferenzen abgehalten und dabei gültige Beschlüsse gefasst werden können. „Bisher ist das nicht möglich“, so der Ortsvorsteher.