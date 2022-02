Weindorf-Blick ins neue Jahr: Die Situation rund um den Jahnplatz ist und bleibt ein Aufregerthema in Lachen-Speyerdorf. So manche Belastung wird das Großprojekt noch bringen. Allerdings gibt es noch den einen oder anderen Stachel im Fleisch von Ortsvorsteher Claus Schick. Grund zur Freude schließt das nicht aus.

Für Ortsvorsteher Claus Schick steht die Stadt im Wort: Sobald die drei Gebäude der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (WBG) am Rand des Baugebiets Jahnplatz bezogen sind, muss der Ausbau der Jahnplatzstraße in Angriff genommen werden. Voraussichtlich im Mai 2022 ist es laut WBG soweit.

„Die Stadt hat versprochen, die Straße neu zu gestalten, wenn die WBG-Häuser bezogen sind, jegliche Verzögerung wäre nicht fair“, sagt Schick. Dabei hat er vor allem die Anwohner rundum im Auge, die sehr unter der Verkehrssituation der vergangenen Jahre hätten leiden müssen. Ebenso wichtig sei es, dann für die Schulkinder wieder ein fußläufigen Weg auszuweisen, der sich nicht dauernd ändere. Dass das neue Baugebiet aber noch so manche Belastung mit sich bringen wird, ist Schick klar. Das sei normal und nicht zu ändern.

Auf Rodung sollen Taten folgen

Verlässlichkeit fordert der Ortsvorsteher zudem beim geplanten Feuerwehrgerätehaus am Jahnplatzkreisel. Das vorgesehene Gelände wurde in den vergangenen Wochen gerodet, „jetzt müssen die nächsten Schritte eingeleitet werden“. Dazu zählten beispielsweise Altlastensondierung und eine „scharfe“ Planung. Dass das auch für die geplante Erweiterung der Kita Pestalozzistraße gelten soll, versteht sich von selbst. Wobei die Lieferengpässe bei Baumaterialien wegen Corona Schick die größten Sorgen bereiten. Im besten Fall aber bestünden diese nicht mehr, wenn es wirklich ans Bauen gehe. Dass parallel dazu die Kita-Verkehrserschließung umgesetzt wird, hatte der Ortsbeirat erst unlängst ausdrücklich ins Protokoll aufgenommen.

Um beim Jahnplatz zu bleiben: Weitere, vor allem konkrete Schritte in Sachen neue Ortsverwaltung würde sich der Ortsvorsteher ebenfalls wünschen: Wie könnte, wie soll das Projekt auf dem Gelände des früheren Heims des Musikvereins verwirklicht werden?

Glasfaser, die zweite

Ein Stachel im Fleisch des Ortsvorstehers ist und bleibt das schnelle Internet, besser gesagt der Ausbau durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser. Immer wieder hatte es Probleme bei der grundsätzlich guten Maßnahme gegeben. Aktuell geht es Schick vor allem um jene Bürger, die nicht sofort einen Vertrag abgeschlossen hatten, als die Deutsche Glasfaser das Interesse abgefragt hatte, sondern während des ersten Bauabschnitts nachzogen.

Nach Schicks Worten ist der erste Bauabschnitt, in dem all jene versorgt worden seien, die beim Erkundungsverfahren zugeschlagen hätten, noch nicht abgeschlossen. Die Stadt habe das Projekt bislang nicht endgültig abgenommen, da noch nicht alle Schäden beseitigt seien. Das allerdings sei Voraussetzung für den Start von Bauabschnitt Nummer zwei. Weil es nicht vorangehe, hätten einige der Vertragsnachzügler schon wieder gekündigt.

Kerwe Ende April

Indes gibt es auch so einiges, worauf sich Lachen-Speyerdorf jenseits von Baurecht und ähnlichen Fragen freuen kann: Angesichts der Corona-Lockerungen wird derzeit die Speyerdorfer Wein- und Froschkerwe vom 22. bis 26. April vorbereitet. „Das kulturelle Dorfleben ist uns allen sehr wichtig, und wir brauchen es auch dringend“, sagt Schick. Deshalb sollen die Bürger Ende April „wieder Spaß miteinander haben, und wenn wir nur Stehtische auf die Straße bringen und Rieslingschorle trinken“. Dann soll auch ein neues Froschkönigspaar eingesetzt werden. Drei Jahre statt nur eines haben die aktuellen Amtsinhaber Anika Walther und Lina Kuhn durchgehalten, zwischendrin mussten die Kostüme neu genäht werden, weil die Kinder aus den alten herausgewachsen waren. „Sie haben das aber super gemacht“, ist der Ortsvorsteher stolz auf den Nachwuchs.

Leser sind gefragt

Gibt es etwas, worüber Sie, liebe Lachen-Speyerdorferinnen und Lachen-Speyerdorfer, sich in Ihrem Weindorf ärgern? Was sollte Ihrer Meinung nach dringend angepackt werden? Rufen Sie uns am Freitag, 25. Februar, zwischen 11 und 11.30 Uhr an unter 06321 890330. Am Telefon ist Redakteurin Jennifer Back.