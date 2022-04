Ab Montag, 11. April, 7.30 Uhr, ist die Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf in Höhe des ehemaligen Sportplatzes zwischen Conrad-Freytag-Straße (Kreisel) und Jahnplatz für den Verkehr gesperrt. Betroffen ist laut Stadtverwaltung auch der Radweg. Für Fußgänger wird ein Notweg eingerichtet, der je nach Baustellenfortschritt rechts oder links vorbeiführt. Anlass sind Kanalanschlussarbeiten wegen des Neubaugebiets. Sie sollen bis einschließlich Samstag, 23. April, dauern. Die ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen lauten: von Haßloch oder dem Osten kommend über die L530 Richtung Geinsheim und dann Richtung Westen über die B39 nach Lachen. Oder über den Lachener Weg nördlich an Speyerdorf vorbei, die Louis-Escande-Straße nach Süden nutzend über die B39 zurück nach Lachen. Wer aus der Innenstadt oder aus dem Westen kommt, kann laut Stadt entweder die Anfahrt von Norden über die Lilienthalstraße nach Speyerdorf wählen oder von Süden ebenfalls über die B39 nach Lachen fahren. Die Empfehlungen gelten auch für den innerörtlichen Verkehr. Allein der Busverkehr kann eine provisorische Strecke an der Baustelle vorbei nutzen und über den sogenannten alten Mühlweg fahren.