Die Stadt und die Firma Gerst Massivbau arbeiten weiter an einem Vertrag dazu, wie das Baugebiet am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf möglichst wirtschaftlich von Altlasten und Kampfmitteln befreit werden kann. Bis sie sich geeinigt haben, sind die Arbeiten auf einem Teil der Fläche unterbrochen.

Stillstand auf der Baustelle – das sei der Eindruck vieler Bürger und auch der CDU, wie die Fraktion in der jüngsten Ortsbeiratssitzung darlegte. Es entstehe der Verdacht, „dass Politik und Verwaltung hier nicht mit offenen Karten spielen“, warf sie der Stadt vor und forderte Informationen über den Sachstand. Ortsvorsteher Claus Schick (SPD) verlas die Antwort von Baudezernent Bernhard Adams.

Bei der Bauleitplanung sind demnach alle Gerichtsverfahren abgeschlossen. Hingegen würden die Verhandlungen zwischen der Stadt, zuständig für die Kampfmittel, und der Gerst Massivbau, zuständig für andere Altlasten, noch laufen.

Arbeiten koppeln

Bei seinem Bodenmanagement wolle Gerst die Fläche bauabschnittsweise ausbaggern, um verunreinigten Boden zu entfernen. Dieses Vorgehen soll mit der Kampfmittelsondierung gekoppelt und beides in einem Schritt erledigt werden. Im städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Gerst sei dies nicht klar formuliert gewesen. Deshalb werde darüber noch verhandelt, so Adams.

Gibt es eine Einigung, müsse der Stadtrat zustimmen, bevor die Arbeiten weitergehen. Erst dann könne er etwas zum Zeitplan sagen, so Adams. Bereits freigegeben sei das Gelände für den sozialen Wohnungsbau.