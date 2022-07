Erstmals hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft in sozialen Wohnraum in einem Neustadter Weindorf investiert. Seit Juli können die Gebäude am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf bezogen werden. Manchem aber ist die Kernstadt zu weit weg.

Fast wirken sie – bei aller Freude – ein bisschen enttäuscht: Obwohl der soziale Wohnungsbau am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf durchaus erfolgreich verlaufen ist, sind noch sechs der insgesamt 32 Wohnungen frei. Seit 1. Juli sind die drei Wohnblocks, die wie fünf Häuser wirken, bezugsfertig. Und die bisherigen Mieter fühlten sich sehr wohl, wie Volker Weiß, Architekt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WBG und WBG-Mitarbeiter Jan Rauschkolb erklären. Trotzdem herrsche noch ein leichter Leerstand.

Es ist ein heißer Vormittag mit Ortstermin. Oberbürgermeister Marc Weigel will sich ein Bild von den Wohnungen machen. Das Projekt war vor Jahren durchaus politisch umstritten. Erstmals wollte die WBG, vom Stadtrat mehrheitlich unterstützt, bezahlbare Wohnungen in einem Neustadter Ortsteil schaffen und dazu mit der Gerst Projektbau GmbH sowie dem Architekturbüro Gooss zusammenarbeiten. Diskutiert wurde nicht nur über mögliche soziale Konflikte, sondern auch über eine eventuell zu klotzige Architektur am Rande eines Neubaugebiets, das jungen Familien zugute kommen soll.

„So einige glücklich gemacht“

Die Nachfrage sei sehr gut gewesen, berichtet Rauschkolb. Vor allem die größeren Wohnungen, die Familien vorbehalten seien, seien schnell weg gewesen. „Wir konnten so einige Menschen sehr glücklich machen“, sagt Architekt Weiß. Am Ende aber seien auch einige Interessenten wieder abgesprungen – „weil ihnen die Lage zu weit weg von der Kernstadt ist“. Der OB kann das nicht nachvollziehen und verweist unter anderem auf die gute Busanbindung mit einer Haltestelle in direkter Nachbarschaft. Auch die Infrastruktur stimme, von der Kindertagesstätte über die Grundschule bis hin zum nahen Lebensmitteldiscounter. Weigel ist auch deshalb besonders interessiert, weil das WBG-Projekt in Lachen-Speyerdorf „nicht das letzte in einem Ortsteil sein sollte“.

Von den neuen Bewohnern ist an diesem Vormittag keiner zu sehen. Aber der Blick auf Balkone und Terrassen zeigt, dass sie ihr neues Umfeld schon in Besitz genommen, sich gemütlich und dem Sommer angepasst eingerichtet haben. Am 1. Juli seien die Menschen nahezu im Halbstunden-Takt eingezogen, berichtet Weiß. In den Wohnungen selbst habe nichts mehr gemacht werden müssen, „nur die Möbel gestellt und eben eingerichtet werden“.

E-Mobilität kein Problem

Während die Wohnungen termingerecht bezogen werden konnten, sind die Außenanlagen nicht im Plan. Es mangelt vor allem an Material, wie auf fast jeder Baustelle. Unter anderem müssen einige der 33 Stellplätze – alle mit E-Mobilität-Infrastruktur ausgestattet – noch hergerichtet werden, gepflanzt, unter anderem mit elf neuen Bäumen parallel zur Straße, kann ohnehin erst im Herbst werden. Provisorisch läuft noch die Heizungs- und Warmwasserversorgung: Sobald die Fernwärmestation der Stadtwerke fertig sei, werde der Schalter aber umgelegt, so Rauschkolb. Die Mieter würden das gar nicht merken. Was läuft, ist der Glasfaser-Anschluss. Und was noch kommt, ist Photovoltaik, betrieben von den Stadtwerken im Mieterstrom-Modell. Schon jetzt können Fahrräder abgestellt werden, doch sollen laut Volker Weiß je nach Bedarf noch Fahrradboxen mit Lademöglichkeit dazukommen.

Von den sechs freien Wohnungen liegen zwei mit jeweils drei Zimmern, Küche, Bad im Erdgeschoss und sind barrierefrei und rollstuhlgerecht ausgebaut. Rollstuhlgerecht ist eine weitere Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss. Sie sollen an Menschen vermietet werden, die das auch brauchen, so Weiß, bislang aber habe niemand nachgefragt. Zudem sind noch drei Zwei-Zimmer-Wohnungen im Obergeschoss zu haben. Die Voraussetzung ist ein Wohnberechtigungsschein, der belegt, dass Interessenten entweder ein geringes Einkommen haben oder maximal 60 Prozent über der Einkommensgrenze liegen.

Hohes Landesdarlehen

Für den Kauf der drei Blocks hat die WBG rund 7,2 Millionen Euro investiert. Dazu gab es ein Darlehen vom Land in Höhe von 50 Prozent sowie einen Zinskostenzuschuss von 600.000 Euro. Die Wohnfläche insgesamt beträgt 2337 Quadratmeter bei einer Gesamtgrundstücksgröße von 3311 Quadratmetern. Die Wohnungen haben zwischen 1,5 und vier Zimmer.

