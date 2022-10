Bis Ende 2024 sollen 23 neue Bäume als Ersatz für die gefällten alten Linden am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf gepflanzt werden. Darüber hat Baudezernent Bernhard Adams am Dienstagabend im Stadtrat auf Anfrage der Grünen informiert. Ihm zufolge soll die Erschließung des gesamten Baugebiets bis Oktober 2023 fertig sein. Dann würden die Straßen und Anlagen fertig angelegt. Vorher wolle dies der Investor, die Firma Gerst Bau, nicht tun, da noch Baustellenverkehr herrsche und man mit schwerem Gerät die neuen Einrichtungen gleich wieder beschädigen würde.