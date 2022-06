Bei der Erschließung des Baugebiets Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf waren Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Zur weiteren Sondierung beziehungsweise Entschärfung muss die Flugplatzstraße ab Mittwoch, 29. Juni, für mehrere Tage für den Verkehr gesperrt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gilt das aus Sicherheitsgründen nun doch auch für Fußgänger. Sie dürfen bis 5. Juli an Wochentagen jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr nicht passieren. Am Wochenende ist die Sperrung aufgehoben. Werktags wird aber ein Busshuttle-Service angeboten, der halbstündlich vom Jahnplatz zum Kreisel an der Flugplatzstraße (und zurück) fährt. Die Bushaltestelle „Flugplatz“ wird während der genannten Zeit durch die Haltestelle „Wäscherei“ ersetzt.