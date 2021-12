Kurz vor Jahresende sind zwei Erschließungsverträge unter Dach und Fach. Wie die Stadtverwaltung Neustadt informiert hat, wurde der Erschließungsvertrag mit Gerst Massivbau für das neue Wohngebiet am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf beim Notar unterzeichnet. Damit war gerechnet worden, nachdem die Räumungsvereinbarung für das Abfallwirtschaftszentrum zuvor unterschrieben worden war. Der zweite Erschließungsvertrag betrifft das neue Gewerbegebiet „Lange Strahläcker“ südlich des Decathlon-Markts. Für beide Gebiete liegt mittlerweile auch Baurecht vor. Neben verschiedenen Großprojekten, die 2021 auf den Weg gebracht wurden – darunter das Feuerwehrhaus in Lachen-Speyerdorf, der Wohnungsbau westlich des Mußbacher Bahnhofs oder im Straßenbau die weitere Sanierung in der Talstraße – hat die städtische Bauordnung laut Stadt einen Rekord erzielt: Erstmals seien mehr als 500 Baugenehmigungen in einem Jahr erteilt worden.