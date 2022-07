Bei der Erschließung des Baugebiets Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf wurden in der Vergangenheit Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Einige kleinere Gegenstände, von denen keine größere Gefahr ausging, wurden bereits beseitigt. Übriggeblieben sind sechs nicht transportfähige Gewehrgranaten, die laut Stadtverwaltung vor Ort gesprengt werden müssen. Geplant ist das für Donnerstag, 7. Juli, zwischen 10 und 11 Uhr.

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben in Zusammenarbeit mit der städtischen Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung eine Stelle für die Sprengung definiert. Häuser müssen diesmal nicht evakuiert werden, da der Abstand ausreicht. „Nichtsdestotrotz sind verschiedene Straßensperrungen erforderlich“, so die Stadt. Dazu zählten der Jahnplatz, der Hambacher Weg, von dort die Verbindung zur Straße In den Obergärten und weiter bis zur Flugplatzstraße. Die Kreisstraße 8, also Goethestraße und Flugplatzstraße, sind von der Sperrung nicht betroffen. Die Anwohner werden nach Angaben der Stadt informiert, vor Ort werden in dieser Zeit Sperrposten eingesetzt.